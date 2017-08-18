فقدت عذريتها أثناء كشف طبي وهذا ما قضت به المحكمة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قضت محكمة روسية ، عقب عام من من المرافعات بتعويض فتاة فقدت عذريتها أثناء فحص طبيب لها بـ 45 ألف روبل ، وذلك للضرر المعنوي الذي لحق بالفتاة .

وكانت قد تقدمت فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً من مقاطعة سيبيريا الروسية، بدعوى قضائية ضد المستشفى المحلي في المدينة، وذلك لفقدانها عذريتها أثناء فحص الطبيب لها، مطالبة بتعويض مالي.

وفي التفاصيل، راجعت الفتاة منذ أكثر من عام، طبيبًا شابًا “ أخصائيا في الأمراض النسائية ” في المستشفى المحلي “ رقم 6 ” في المدينة، وحذّر الطبيب الفتاة بأنها عذراء، ومن الممكن أن تفقد عذريتها خلال عملية الفحص.

وقالت المحكمة في حكمها : “ الطبيب فض غشاء البكارة عن غير قصد، وأن الضرر الذي لحق بالفتاة ليس كبيرا، حيث أنها لم تفقد ذراعها أو رجلها أو عينها، والغاية من الحكم هو لتحذير الطبيب للانتباه بشكل أكبر خلال تعامله مع مراجعيه ”.

وقال المحامي إن الفتاة طالبت بتعويض مالي قدره مليوني روبل بناءً على رغبتها بهذا المبلغ من المال.