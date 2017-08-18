" التعليم " تعتمد أسبوع " رؤية وطن " للإحتفاء باليوم الوطني ٨٧ - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام 1438 تحت شعار “ رؤية وطن ” ، في تعميمٍ أصدره لجميع إدارات التعليم بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

واستند التعميم إلى أنّ اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة يوافق هذا العام، يوم الجمعة الأول من برج الميزان، والذي يوافق ٢٣ من شهر سبتمبر للعام 2017 ، والموافق 3 من شهر محرم 1439، وترسيخاً للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن وتنمية للقيم الوطنية وتذكيراً بنعم الله على وطننا، ومنها الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم وكافّة منسوبيه.

وجاء اعتماد مشروع الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تحت شعار “ رؤية وطن ” وفق الآتي:

أولاً: يبدأ تنفيذ الفعاليات في جميع المدارس يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/١٢/٢٦هـ وحتى يوم الخميس ١٤٣٩/١/١هـ

ثانياً: تنفيذ احتفاء الإدارات التعليمية يوم الاثنين ١٤٣٩/١/٥ هـ والحرص على توثيق جميع الفعاليات المنفذة في المدارس ومكاتب التعليم وفي الإدارة التعليمية.

ثالثاً: تنفيذ الحفل المركزي للوزارة باستضافة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف يوم الاربعاء ١٤٣٩/١/٧هـ وتكريم الإدارات الفائزة بمشروع إجازتي ٢.

كما وجه العيسى في تعميمه بالاسترشاد بالإطار العام المنظم، وأوصى الجميع بإيلاء هذه المناسبة الرعاية والاهتمام؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة، وتوجيه كافّة المدارس لتوثيق فعاليات هذه المناسبة وترفع التقارير الختامية للاحتفاء على موقع الإدارة العامة للنشاط الطلابي (بنين وبنات).