بالصور.. الربط بين خريجي الابتعاث وجهات التوظيف - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف وكيل وزارة التعليم لشؤون البعثات والملحقيات، الدكتور جاسر الحربش، عن وجود آلية جديدة تسعى الوزارة من خلالها إلى ربط كافة خريجي برنامج الابتعاث الخارجي بالجهات الحكومية، والجهات ذات العلاقة بالتوظيف في السعودية قريباً، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بما يتوافق مع رؤية المملكة لـ2030.

وقال ” الحربش ” خلال لقاء مفتوح بالمبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية بمبنى الملحقية الثقافية في واشنطن، بأن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة الكثير من الأمور في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك الإجراءات والأنظمة في الوزارة التي تختص بالابتعاث، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأشار إلى وجود حلقة مفقودة بين مخرجات الابتعاث وسوق العمل سواء قطاع حكومي أو خاص، وهذه تقع مسؤوليتها على الوزارة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على ربط تلك الجهات بالمبتعثين، وتحقيق أكبر قدر من فرص العمل للسعوديين.

وقال إن المبتعثين الدارسين في الخارج هم أساس نهضة البلاد، وركن أساسي بالمشاركة في رؤية المملكة لعام 2030، مشيراً إلى أن الوزارة والملحقيات تؤكد على ضرورة التواصل مع المبتعثين من خلال القنوات الأساسية المباشرة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة أو الملحقيات.

وأوضح ” سيتم منح الملحقية الثقافية في أميركا المزيد من الصلاحيات بما يتناسب مع عملها لتسهيل العمل وخدمة الطلاب، ونعمل على ذلك من منظور التطوير وإعادة الهيكلة، كما أن الخدمات يجب أن تصل إلى المواطنين لا أن يتم العكس، وتفعيل ذلك يتطلب وقتاً لإنجازها قريباً، كما أن الأنشطة الثقافية والنوادي الطلابية والمنظمات التطوعية ستلاقي دعماً جديداً خلال الفترة المقبلة ” ، مشيراً إلى أن الجامعات المميزة والطلبة الدارسين فيها سيتم معاملتهم معاملة خاصة، كما أن التدريب الوظيفي بعد الابتعاث سيساهم في إتاحة الفرصة الكبيرة للمبتعثين باكتساب الخبرة من الشركات الأميركية الكبرى، والتي لها فروع في السعودية مما يساعدهم في سعودة الوظائف بعد ذلك.

وأعلن عن أن الوزارة تعمل على تدشين بوابة سفير الإلكترونية في نسختها الثانية، والتي ستحتوي على العديد من الصلاحيات والخدمات من شأنها معالجة الكثير من المشاكل السابقة، مشيراً إلى أن الوزارة ستشكل مجلساً طلابياً استشارياً يضم عدداً من خريجي الابتعاث، يساهمون في حل المشكلات وتقديم الاستشارات لتطوير برنامج الابتعاث، ويجتمع المجلس مرتين إلى ثلاث مرات في السنة، ويضم نحو 12 طالباً من كافة دول الابتعاث، وسيكون لطلبة أمريكا النصيب الأكبر بحسب عدد الطلبة الأكثر فيها.

كما ذكر التفاصيل قائلا ” وضعنا دراسات جار العمل عليها في الاستفادة من خريجي الابتعاث بتوظيفهم في الملحقيات والاستفادة من خبراتهم ومساعدة زملائهم بعد ذلك، وتطوير المشرفين الدارسين الحاليين تعمل الوزارة عليه حالياً، وهو مسؤولية الوزارة والملحقية أيضاً “.

من جهته، أعلن الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأميركية الدكتور محمد العيسى عن عودة يوم المهنة مرة أخرى في مايو القادم 2018، بعد توقفه الفترة الماضية وموافقة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بعودته مرة أخرى، والذي يحقق الفائدة الكبرى للطلبة المبتعثين بعد تخرجهم.