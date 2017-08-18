كوريا الشمالية للأمم المتحدة: لا نقبل التفاوض على برنامجنا النووى - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

أبلغ نائب سفير كوريا الشمالية فى الأمم المتحدة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس، أن برنامج بيونج يانج للأسلحة النووية لن يخضع مطلقا للتفاوض طالما ” استمرت السياسة العدائية والتهديد النووى ” من جانب الحكومة الأمريكية.

وأصدرت البعثة الكورية الشمالية فى الأمم المتحدة بياناً أمس الخميس قالت فيه إن جوتيريس تحدث هاتفيا مع نائب السفير كيم إن ريونج يوم الثلاثاء.

وذكرت الرواية التى أوردتها البعثة الكورية الشمالية لما دار فى الاتصال الهاتفى أن كيم قال لجوتيريس ” طالما استمرت السياسة العدائية والتهديد النووى الأمريكى فلن تضع كوريا الشمالية رادعها النووى الذى يستهدف الدفاع عن النفس على مائدة التفاوض أو تحيد بوصة واحدة عن الطريق الذى اختارته لنفسها..طريق تعزيز قوة الدولة النووية “.

ومن جانبه قال جوتيريس يوم الأربعاء إن الوقت حان ” لخفض حدة الخطاب وزيادة المساعى الدبلوماسية ” بشأن كوريا الشمالية وأنه أبلغ روسيا واليابان والولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية والجنوبية باستعداده للتوسط فى محادثات لحل الأزمة.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حذر كوريا الشمالية الأسبوع الماضى من أنها ستواجه “النار والغضب” إذا هددت الولايات المتحدة مما دفع بيونجيانج إلى القول بأنها تدرس خططا لإطلاق صواريخ صوب جوام.

وأضاف كيم لجوتيريس كما جاء فى البيان الكورى الشمالى ” بما أن الولايات المتحدة قامت باستفزازات واسعة النطاق ضد كوريا الشمالية فى جميع مجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية فلن يغير شيء إرادة وعزيمة جيش وشعب كوريا الشمالية على الرد باتخاذ إجراءات انتقامية حازمة “.

ووافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية فى الخامس من أغسطس آب من شأنه أن يقلص بواقع الثلث إيرادات بيونجيانج من الصادرات التى تبلغ ثلاثة مليارات دولار سنويا.