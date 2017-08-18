اتهام " ميركل " بالخيانة - صحيفة صدى الالكترونية

فوجئت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصيحات استهجان تصفها بالخائنة من محتجين يمينيين فى شرق ألمانيا، أمس الخميس، وهى تدافع عن قرارها السماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين إلى البلاد.

يأتي ذلك قبل خمسة أسابيع من انتخابات يتوقع أن يعاد فيها انتخابها لفترة رابعة، وخرجت ميركل عن نص الخطاب الذى كانت تلقيه أمام آلاف الناخبين قائلة إنها كانت ” أوقاتا صعبة ” فى 2015 عندما دخل ألمانيا طوفان من طالبى اللجوء كثير منهم من الشرق الأوسط.