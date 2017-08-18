اتهام " ميركل " بالخيانة - صحيفة صدى الالكترونية

اتهام ” ميركل ” بالخيانة
فوجئت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصيحات استهجان تصفها بالخائنة من محتجين يمينيين فى شرق ألمانيا، أمس الخميس، وهى تدافع عن قرارها السماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين إلى البلاد.
يأتي ذلك قبل خمسة أسابيع من انتخابات يتوقع أن يعاد فيها انتخابها لفترة رابعة، وخرجت ميركل عن نص الخطاب الذى كانت تلقيه أمام آلاف الناخبين قائلة إنها كانت ” أوقاتا صعبة ” فى 2015 عندما دخل ألمانيا طوفان من طالبى اللجوء كثير منهم من الشرق الأوسط.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18241 ] نشر منذ 4 ساعات
طالبي بالسماح ياستو طالبي
بكرة تندم يقميييييييل🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32333 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعليكي منهم يابنت ميركل ,,
,, ارفعي راسك فوق واستمري بمناصرة المستضعفين ,, انتِ فخر للعرق الألماني ، اصيله ,,