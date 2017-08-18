سمو ولي العهد " رجل " عام 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أصدرت مجلة ” الرجل ” عدداً توثيقياً عن صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب الملك وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رصدت فيه جوانب عدّة في شخصية الأمير الشاب، متوقفة عند ما كتبته الصحافة العالمية عن الأمير.

وجمعت مجلة “الرجل” أكثر من 30 شخصية رفيعة المستوى دولية وعربية، بمقالات تحدث فيها الكتّاب عن معرفتهم الشخصية بالأمير أو ما خبروه عنه في مسيرتهم العملية.

ووقع اختيار المجلة الأمير محمد بن سلمان شخصية عام 2017، وقالت: قصة النجاح تبدأ برؤية وقد جسّد ولي العهد جسد هذه الرؤية في نهجه السياسي والاقتصادي داخليًا وخارجيا.

وقال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في مقالته بمجلة ” الرجل ” : الرؤية الاقتصادية السعودية نموذج حي لاستشراف المستقبل، بتوجه عصري مستدام يعي أصالة الماضي وقوة الحاضر، ليؤسس لغد مشرق، مضيفاً ” إسهام الأمير محمد بن سلمان في “هندسة هذه الرؤية جسد روح المسؤولية التي يعيها بحسّ القادة وطاقة الشباب الواعد “.

ورأى الرئيس اليمني في مقالته، أن ” الامير محمد، هو القائد الميداني لعمليات التحالف العربي في اليمن، وعلى دراية كاملة وعميقة بخطورة ترك جيرانهم في اليمن فريسة لأطماع ايران ” ، مشيرا إلى أن محمد بن سلمان نجح بحنكة القائد وكفاءته، ومنذ اللحظات الاولى لانطلاق عمليات عاصفة الحزم الصادمة، وغير المتوقعة من ايران وأذنابها، في السيطرة الكاملة على الاجواء اليمنية، وشل قدرة الانقلابيين باستهداف الدفاعات الجوية والطيران الحربي “.

من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ” من يتعرف الى الامير محمد بن سلمان يكتشف نموذجاً جديداً للقيادة العربية، ورمزاً شبابياً، لعب خلال فترة وجيزة من تجربته السياسية، دوراً مميزاً في تقديم جيل من الكفاءات ممّن تزخر بهم المملكة الآن، في القطاعين العام والخاص “، مردفا ” الشعب اللبناني لن ينسى أبداً ما قدمته المملكة من دعم سياسي ومادي، وما قامت به من جهود لإنهاء الحرب الأهلية المشؤومة، وإرساء اتفاق الطائف ومواجهة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان “.

أما عن وزير لثقافة المصري فقد ركز حلمي نمنم على ما عدّه “ذ كاء الامير محمد بن سلمان ” ، عندما قال ” بمجيء العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان هناك تحول كبير في كل ما يصدر عن المملكة، لوحظ هذا في السياسة مع العالم أجمع، وهذا ما ردده ببساطة وذكاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقاءات متعددة داخل المملكة وخارجها “.

واحتوى العدد الخاص من مجلة ” الرجل ” ، على مشاركة مجموعة من امراء المناطق في السعودية من خلال مقالات رصدت الجوانب الشخصية للأمير محمد، والبعد العائلي الذي يربطه بالاسرة وطريقة تعامله معها، متحدثين عن مجموعة من الصفات الشخصية التي جعلت الامير ” لامعاً ضمن الاسرة المالكة “.

كما شارك أيضاً عدد من الوزراء السعوديين عبر مقالات تحدثوا فيها عن طبيعة سير العمل ضمن الفريق الحكومي وعلاقة هذا الفريق بالامير محمد، وكيف تظهّر القرارات ضمن ” ورشة عمل يومية ” ، فضلاً عن أبرز ما لفت انتباههم في شخص الامير وأسلوبه في الادارة.