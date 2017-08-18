الكويت تدين حادث الدهس في برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة في مملكة إسبانيا اليوم الذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.

وشدد المصدر على وقوف دولة الكويت إلى جانب أسبانيا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها, مشددًا على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المناهض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب إسبانيا وإلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.