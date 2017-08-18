" البشير " يعلن اتفاق " سوداني إثيوبي " لترسيم الحدود - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

كشف الرئيس السوداني عمر البشير عن الاتفاق الكامل مع أثيوبيا لترسيم الحدود، مؤكداً عدم وجود أي خلافات بين البلدين حول مرجعيات الترسيم.

وصرح البشير في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايل مريان ديسالين بالخرطوم ” إن ما تبقى فقط هو وضع العلامات الحدودية “.

كما أشار إلى وجود اتفاق وتوافق وإرادة سياسية قوية بين الخرطوم وأديس أبابا لتطوير العلاقات الثنائية والوصول بها إلى مرحلة التكامل في جميع المجالات، لافتاً إلى أن زيارة ديسالين إلى السودان تأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين لتطوير التعاون والنظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفال البشير إلى أن الأجواء باتت مهيأة لقيام ” مجموعة القرن الأفريقي الاقتصادية ” لترعى مصالح دول المنطقة وتلبي طموحات ورغبات دوله.

واعتبر الرئيس السوداني التوقيع على اتفاق المبادئ لمشروع ” سد النهضة ” في الخرطوم أنه وضع الإطار القانوني والدستوري لعلاقة الدول الثلاث السودان ومصر وأثيوبيا بالسد.

من جانبه وصف رئيس الوزراء الأثيوبي العلاقات بين البلدين بالمتطورة, مشيرًا إلى أنهما يعملان وفق تنسيق وتعاون تام في القضايا المشتركة وقضايا المنطقة عبر منظمة الإيغاد.

وتطرق ديسالين إلى استمرار الجهود لتسوية الأزمة بين الفرقاء الجنوبيين عبر منظمة الإيغاد, لافتًا إلى الاتصالات التي يقوم بها ونظيره السوداني مع القيادات الجنوبية لتنفيذ الاتفاق الذي أبرم مؤخرا الذي اعتبره كفيل بمنع انهيار جنوب السودان.