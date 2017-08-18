البحرين تندد بحادث الدهس في برشلونة الإسبانية - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

نددت مملكة البحرين بحادث الدهس الإرهابي الذي وقع بمدينة برشلونة في مملكة إسبانيا وأودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، مؤكدة تضامنها مع إسبانيا ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الإرهاب وفي جهودها للحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعربت الخارجية في بيان لها عن تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا وذويهم، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف ترويع الآمنين.

وأكدت مملكة البحرين على رفضها للعنف والتطرف والإرهاب وعلى ضرورة تعزيز الجهود لضمان القضاء على آفة الإرهاب الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم.

كانت مدينة برشلونة قد تعرضت لهجوم إرهابي بالدهس أمس الخميس أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.