بالصور.. العواد: دولتنا ذات رؤية ونملك كفاءات وطنية في مجالات عديدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في لقائه بالشباب في مهرجان حكايا مسك الذي تنظمه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية مسك الخيرية في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات إن المملكة تعد أكبر سوق في المنطقة وتملك أفضل كفاءات وطنية مهنية في مجالات متعددة.

وأوضح قائلاً ” لا يقلق الشعب في أي دولة لديها رؤية؛ فلدينا رؤية المملكة 2030 يقودها نائب خادم الحرمين الشريفين تنفذ من خلال استراتيجية متكاملة مرتبطة بخطة تنفيذية واضحة بدأ تنفيذها على أرض الواقع في كافة المجالات والبرامج، وتحتوي على مؤشرات ومقاييس أداء تعمل الحكومة على إنجاحها بالشكل المطلوب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية “.

وذكر معاليه أن صناعة المحتوى تعد أساس مهنة الإعلام، وهو ما جعل الوزارة تستهدف زيادة التفاعل مع صناع المحتوى عبر القطاع الخاص والإعلام الجديد ليكونوا جزءً محركاً في صناعة التغيير المنشود في الخطاب الإعلامي وتجاوز الاعتماد على المحتوى التقليدي لكسب المزيد من التأثير والفاعلية.

وأضاف الدكتور العواد ” ستشهد المرحلة المقبلة استراتيجية جديدة للإعلام تركز في أساسها على الشباب كعنصر رئيسي وتتضمن إعادة بناء هيكل الإعلام والعمل على إطاره العام وتنظيمه وصولاً بالمملكة إلى أن تصبح رائدة وعاصمة للإعلام “.

وشدد معاليه أنه يجب أن يكون صوتنا مسموعاً وأن لا نترك فراغاً يمكن أن يملأه غيرنا أو أن يستخدمه بطريقته كي يروي القصة التي يريد.

وأنهى معاليه بالقول ” إن الوطن يخوض معركة ويفخر بأداء قواته في رد العدوان الحوثي وأنصاره، مؤكدًا أن هذا الظرف لا يقبل أن يكون أي شخص على الحياد؛ فأمننا مهم ومقدساتنا خط أحمر وسنفدي الوطن وأمنه بأرواحنا ونحمي مقدساتنا، ومن لا يريد أن يشارك معنا فعليه أن يلزم الصمت، وإن إعلامنا يظهر اليوم بشكل مختلف مكوناً سلاحاً فعالاً في الدفاع عن الوطن وعن مصالحه؛ ومن يحاول الإساءة للوطن فيجب أن يعلم أن الإعلام السعودي سيرد عليه بكل قوة “.