أمريكا تضيف 32 داعشياً على قوائم الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أضافت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، على لائحتها السوداء للإرهاب أسماء 32 من الدواعش بينهم اسم أحد الإرهابيين المختصين بصنع القنابل والذى يشتبه بأنه أمدّ المجموعات التى كانت وراء الهجمات الدامية فى باريس وبروكسل بالمتفجرات.

وتشتبه السلطات الفرنسية والبلجيكية أن إرهابيا يعرف باسم أحمد الخالد قام بتأمين أحزمة ناسفة والتدريب على استخدام المتفجرات قبل هجمات 13 نوفمبر فى باريس التى استهدفت حفلا وناديا ليليا وملعب كرة قدم وخلفت 130 قتيلا، وأنه تمكن من الهرب إلى سوريا لكن بقى على اتصال بمجموعة أخرى نفذت لاحقا تفجيرات 22 مارس 2016 التى استهدفت المطار ومحطة المترو فى بروكسل وأوقعت 32 قتيلا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن ” الخالد مواطن سورى سافر إلى أوروبا حيث ساعد فى التخطيط لهجمات باريس وصنع الأحزمة الناسفة التى استخدمت فى العملية التى قتلت وجرحت المئات ومن بينهم عدد من الأمريكيين “.