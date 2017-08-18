جزائية الرياض تصدر حكمها في قضية " تيدرات الذياب " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمها بالقضية التي عرفت إعلامياً باسم قضية ” تيدرات الذياب ” ، والتي قدمها أكثر من 8 آلاف متضرر ضد المستثمر.

وأثبت بالحكم -في صك بلغ 495 صفحة- الذي صدر اليوم ثبوت إقرار المدعى عليه بصحة العقود التي زاد عددها عن 8900 عقد ، والتزامه بالأجرة الشهرية المذكورة فيها حتى الشهر الأول من عام 2015 م واستعداده بتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور ، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب المواصفات المنصوص عليها في كل عقد أو قيمتها المذكورة في كل عقد متى ظهر لجهة التنفيذ عجزه عن تسليم الأعيان لأصحابها.

وألزم الحكم المدعى عليه بتسليم المدعين في القضية مبلغا وقدره 16 ألف ريال أجرة المعدة لمدة شهرين إلى تاريخ الشهر الأول من عام 2015 كما ألزمته بتسليم المعدتين المذكورتين في الدعوى .