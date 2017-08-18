الشرطة الإسبانية تعلن تفاصيل جديدة في حادث الدهس - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد (صدى):

أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الخميس،عن وجود ارتباط بين وقوع انفجار داخل منزل أسفر عن سقوط قتيلين وبين حادث الدهس الذى وقع في برشلونة في نفس اليوم وأسفر عن سقوط 13 قتيلا وإصابة العشرات.

وأوضحت الشرطة الإسبانية،إن رجلين اعتقلا بعد هجوم بسيارة فان فى برشلونة -قتل 13 شخصا على الأقل- متصلان بالواقعة لكن أيا منهما لم يكن سائق السيارة التى نفذت الهجوم.

وأضافت الشرطة أن أحد المعتقلين مغربي والآخر إسباني من جيب مليلية، وأن الرجلين اعتقلا فى بلدتين منفصلتين فى إقليم قطالونيا هما ريبول وألكانار.