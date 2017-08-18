مرور الرياض يوضح ملابسات حادث طريق مكة أمام حي السفارات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه لايوجد هناك أي تجاهل لتعديل أوضاع الشاحنات بل تم بعث التعميم الذي يقضي بضرورة توفر العوارض للشاحنات بالمواصفات التي تم نشرها سابقاً في وسائل الإعلام وأكدت أن العمل بتطبيق النظام على المخالفين سيكون في مطلع عام ٢٠١٨م بإذن الله،وذلك بعد إنتهاء مهلة التصحيح الممنوحة لتعديل أوضاع الشاحنات ولن يتم التهاون مع من يخالف ذلك وستكون المتابعة على أرض الواقع من قبل جهاز المرور بالتعاون مع هيئة النقل في وزارة النقل .

جدير بالذكر أن مقطعاً انتشر في وسائل التواصل الإجتماعي وظهر فيه وقوع حادث مروري مساء الأمس على أحد الطرق السريعة بمدينة الرياض عبارة عن تصادم مركبة صغيرة ودخولها أسفل شاحنة كانت أمامها مما نتج عنه وفاة سائق المركبة (رحمه الله) في موقع الحادث الذي تعود أسبابه بعد قدر الله إلى أخطاء مشتركة بين قائدي الشاحنة والمركبة الصغيرة.