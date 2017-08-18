" الصحية الحكومية " تتولى توفير الحليب مجاناً للرضع ذوي الحالات المرضية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كلف مجلس الوزراء القطاعات الصحية الحكومية بتقديم حليب الأطفال مجانًا للرضّع المحتاجين إليه طبيًا إلى عمر سنتين ” 24 ” شهرًا وللأطفال ذوي الحالات المرضية.

وأدخل المجلس تعديلات على قرار كان قد صدر في شعبان الماضي.

واقتصر على توجيه وزارة الصحة وحدها، وتقديم حليب الأطفال مجانًا للرضع المحتاجين إليه طبيًا إلى عمر (24) شهرًا، حيث نص القرار الجديد الذي صدر في الثامن من الشهر الجاري على إحلال عبارة (القطاعات الصحية الحكومية) محل عبارة (وزارة الصحة)، وإضافة عبارة (وللأطفال ذوي الحالات المرضية) بعد عبارة (24 شهرًا) الواردة في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (333) وتاريخ 9-8-1437هـ، ليكون البند (أولاً) بالنص الآتي: “ قيام القطاعات الصحية الحكومية بتقديم حليب الأطفال مجانًا للرضع المحتاجين إليه طبيًا إلى عمر (24) شهرًا، وللأطفال ذوي الحالات المرضية، وذلك وفقًا لضوابط الاحتياج التي يضعها المجلس الصحي السعودي بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي.