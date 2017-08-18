قرقاش: قطر عش دبابير سلاحه المال - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

وصف ويزر دولة الإمارات للشئون الخارجية، أنور قرقاش، قطر بعِش الدبابير.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: ” أزمة قطر عِش دبابير كبير،سلاحه المال والنفوس الضعيفة، والمراجعة الحيّة للارتزاق ضرورية، فثمن شراء الضمائر والأقلام مكلف على الخليج والمنطقة ” .

وأشاد قرقاش بتغريد القحطاني عن القائمة السوداء، موضحا أنه يفتح العيون على من أغراهم المال فباعوا الأوطان، قائلا: إنهم استبدلوا الولاء بالريال واعتقدوا أن سجلهم الأسود انطوى.

وتابع: ” الأخ سعود القحطاني صوت مؤثر في أزمة قطر، ومتابعته ضرورية، والأصوات المأجورة تسعى دون نجاح إلى مهاجمته، وتغريده عن القائمة السوداء مهم للغاية ” .

وكان سعود القحطاني ، المستشار بالديوان الملكي، نشر سلسلة تغريدات عبر تويتر، تحدث فيها عن ضرورة وضع قائمة سوداء لممولي الغرهاب، حتى يتم ملاحقتهم وحسابهم، واعدا بأن الأزمة ستنجلي قريبا.