⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. فتاة تبدع بالرسم مستخدمة الكراتين والقهوة والفاكهة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. فتاة تبدع بالرسم مستخدمة الكراتين والقهوة والفاكهة
ابتكرت فتاة سعودية تدعى ريم التويم، رسومات مبتكرة نفذتها باستخدام ” كراتين ” و ” قهوة ” .
وأثارت ريم بالرسومات إعجاب النشطاء، حيث طوّعت ريم مهارتها وأفكارها الخلاقة لتبدع من كراتين مهملة رسومات تميزت بالبساطة والبراعة في نفس الوقت.
وتعمل ريم في الرسم بشكل مكثف، حيث يمتلئ جدارها على موقع ” انستجرام ” بالرسوم المتنوعة.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 1 ساعة
مبدعة يا ريم …. استمري….
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16530 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله تبارك الله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3630 ] نشر منذ 1 ساعة
تبارك الله الله يوفقها
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9173 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا فترة أهتم بنفسي كأني عروس و فترة أقعد كأني طالعة من السجن,حالياً طالعة بكفالة
😂😂😂😂💔