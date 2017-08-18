 ⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. فتاة تبدع بالرسم مستخدمة الكراتين والقهوة والفاكهة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 17

    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. فتاة تبدع بالرسم مستخدمة الكراتين والقهوة والفاكهة

⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. فتاة تبدع بالرسم مستخدمة الكراتين والقهوة والفاكهة
نورة الشهري(صدى):

ابتكرت فتاة سعودية تدعى ريم التويم، رسومات مبتكرة نفذتها باستخدام ” كراتين ” و ” قهوة ” .

وأثارت ريم بالرسومات إعجاب النشطاء، حيث طوّعت ريم مهارتها وأفكارها الخلاقة لتبدع من كراتين مهملة رسومات تميزت بالبساطة والبراعة في نفس الوقت.

وتعمل ريم في الرسم بشكل مكثف، حيث يمتلئ جدارها على موقع ” انستجرام ” بالرسوم المتنوعة.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 1 ساعة

مبدعة يا ريم …. استمري….

[ عدد التعليقات: 9173 ] نشر منذ 1 ساعة

أنا فترة أهتم بنفسي كأني عروس و فترة أقعد كأني طالعة من السجن,حالياً طالعة بكفالة
😂😂😂😂💔

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