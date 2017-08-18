⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. فتاة تبدع بالرسم مستخدمة الكراتين والقهوة والفاكهة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ابتكرت فتاة سعودية تدعى ريم التويم، رسومات مبتكرة نفذتها باستخدام ” كراتين ” و ” قهوة ” .

وأثارت ريم بالرسومات إعجاب النشطاء، حيث طوّعت ريم مهارتها وأفكارها الخلاقة لتبدع من كراتين مهملة رسومات تميزت بالبساطة والبراعة في نفس الوقت.

وتعمل ريم في الرسم بشكل مكثف، حيث يمتلئ جدارها على موقع ” انستجرام ” بالرسوم المتنوعة.