مسابقة الأفلام القصيرة بمركز الملك فهد الثقافي - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر(صدى):

يتجدد اللقاء للمرة الثانية مساء غد الجمعة وتحديدا عند الساعة 8:45 بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض بين السينمائيين وعشاق الأفلام ضمن فعالية مسابقة الأفلام القصيرة، والتي ينظمها المركز وتقرر لها أن تكون كل شهر مرة واحدة وعلى مدى خمسة أشهر، حيث سيتم خلال اللقاء عرض 3 أفلام سينمائية.

وأوضح المشرف العام على المركز محمد السيف أن الأفلام التي سيتم عرضها اختارتها اللجنة المنظمة للمسابقة كنماذج محفزة للمتسابقين الذين يرغبون في المشاركة بأعمالهم الفنية في هذا المجال.

وكشف السيف أن عدد الأفلام التي تم قبولها حتى الآن نتيجة مطابقتها للشروط التي تم تحديدها بلغ 30 فيلما، منوها إلى أن التقديم ما زال مستمرا إلى نهاية السنة الميلادية.

وعن الأفلام التي ستعرض غدا بين السيف أنها تشمل فيلم ” ثوب العرس ” للمخرج محمد سلمان، وفيلم “300 كلم” للمخرج محمد الهليل، وأخيرا فيلم ” المغادرون ” للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، وسيقوم بتقديم القراءة النقدية على هذه الأفلام المؤلف والناقد السينمائي فهد الأسطا.

وأشار إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار برامج المركز الثقافية المتنوعة لهذا العام، وسيتم من خلالها جمع صناع الأفلام السعوديين وتوفير منصة لعرض إبداعاتهم، على أن تقوم لجنة التحكيم باختيار الفائزين في فروع المسابقة، حيث تضم اللجنة كلا من الإعلامي رجا ساير والفنان إبراهيم الحساوي والفنان خالدالحربي والكاتبة والمؤلفة هناء العمير والمخرج سعود التركي.

وأكد السيف على أن الحضور لهذه الفعالية سيكون مجانيا حيث يتشرف المركز بفتح أبوابه أمام الجمهور للاستمتاع بالعروض المقدمة من خلاله.

وقدم المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي شكره وتقديره لمعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد على دعمه الكبير لكل ما يخدم الوطن والمواطن في مجالات الثقافة والإبداع، وإبراز المواهب.