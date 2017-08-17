سرقة مجوهرات بمليون دولار من " شذى حسونة " في اليونان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

اقتحم ثلاثة لصوص مقر إقامة الفنانة العراقية ” شذى حسونة ” ، في اليوم، وسرقوا مجهوراتها الثمينة.

وتقضي ” حسونة ” عطلة الصيف في اليونان، واستغل اللصوص غيابها للقيام بعملية سطو على مجوهراتها الثمينة.

وكشفت حسون أن قيمة مجوهراتها المسروقة تقدر بحوالي مليون دولار، واستغلت الفرصة لطمأنة جمهورها، حيث قالت إنها بخير رفقة صديقاتها.

وقالت في تدوينة لاحقة إنها تقدمت ببلاغ للشرطة التي باشرت التحقيق في الحادث.