نادي السروات يحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسه - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله ظافر ومحمد السويدي تصوير محي القبيسي(صدى):

رعى سعادة محافظ النماص، عبدالله بن عائض العجيري احتفال نادي السروات الكبير بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس النادي.

حضر الاحتفال عضو مجلس شرف نادي السروات صاحب السمو الأمير ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، وسعادة محافظ تنومة الأستاذ مسفر بن حامد آل محضي وسعادة مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة عسير الأستاذ معتق آل جرمان وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ونخبة من الشيوخ والأعيان ورجال الأعمال وجمع من الأهالي والمصطافين ومحبي النادي.

وتخلل الاحتفال مسيرة لعدد من الأنشطة الرياضية والبرامج المجتمعية والمسجلة رسمياً في النادي.

وأبدع أبناء المحافظة في الاستعراض من خلال الخيل العربية من مربط أزد السروات ومدرسة النماص للفروسية والتي عقد النادي معها شراكة لتدريب أبناءالمحافظة الراغبين في تعلم رياضة الفروسية الأصيلة وقد تم استعراض الفرسان باحترافية عالية تؤكد مايتمتع به هؤلاء الشباب من مهارة وتدريب في هذه الرياضة العريقة.

وفي كلمته أكد سعادة محافظ النماص ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله من اهتمام بفئة الشباب بشكل خاص وإيجاد الوسائل المتنوعة لتنمية مواهبهم وإبداعاتهم في جميع المجالات ومجال الرياضة على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن هذا الاحتفال إنما هو وقفة وفاء لمن لهم مساهمات في الجوانب الرياضية والشبابية وأنشطتها بهذه المحافظة ، مطالبا المعنيين في هيئة الرياضة بمنطقة عسير وشباب المحافظة وأعيانها بإكمال المسيرة في هذا النادي والعمل على تطوير الأنشطة المختلفة.

كما أكد على أهمية الدور الذي ينبغي أن يقوم به مشائخ القبائل ورجال الأعمال في الالتفاف حول القائمين على النادي وأنشطته والدعم المعنوي والمادي له وذلك كما هو الحال في عدد من أندية المملكة والتي يقف وراء نجاحاتها رجال مخلصون من هيئة الرياضة والداعمين الأوفياء.

ونوه العجيري بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة الحالية للنادي حيث لمس منهم العمل الجاد والرغبة الصادقة في خدمة محافظتهم مبديا شكره لسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لاهتمامهما ودعمهما للشباب والرياضة في جميع محافظات منطقة عسير .

من جانبه، ألقى رئيس مجلس إدارة نادي السروات الأستاذ عارف جمعان الجبيري، كلمة أشار من خلالها بالدور الذي يقوم به النادي في خدمة أبناء المحافظة في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية منوها بالانجازات التي حققها النادي.

كما ألقى الأستاذ عبدالله بن صالح البكري كلمة المكرمين نيابة عنهم ثمن من خلالها هذه المبادرة من الإدارة الحالية للنادي في تكريم رؤساء النادي السابقين، مشيرا إلى أنه دليل على ما تتمتع به من رؤية ودراية في الإدارة الناجحة.

وفي نهاية الاحتفال كرم سعادة المحافظ رؤساء النادي السابقين وهم الأستاذ محمد بن عبدالله آل شايق، والأستاذ فراج بن علي العسبلي والأستاذ محمد بن متعب الكلثمي والأستاذ عبدالله بن صالح البكري والأستاذ ظافر بن عبدالله آل حلبد، كذلك تم تكريم عدد من أبناء المحافظة والذين كانت لهم اسهامات واضحة في مسيرة النادي.