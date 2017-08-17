⁠⁠⁠⁠⁠أطباء المراقبة الصحية بالمطار ينجحون في إنقاذ حاجة ستينية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نجح الفريق الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، للمرة الثانية على التوالي، من إنعاش قلب حاجة إندونيسية تبلغ من العمر ٦٠ عاماً.

وكانت الحاجة الغندونيسية سقطت بعد نزولها من الباص الخاص بنقل الحجاج مغميا عليها، وعلى الفور تم التنسيق مع عمليات المطار و إبلاغ المركز الصحي.

وكان في استقبالها فريق طبي متكامل من أطباء و تمريض متخصصين في طب الطوارئ و العناية المركزة وبعد الكشف عليها تبين انقطاع النبض والتنفس.

تم البدء في عملية الإنعاش القلبي الرئوي و أدخل أنبوب التنفس و خلال ١٠ دقائق من الإنعاش تم رجوع النبض، حيث تم تحويل الحالة على الفور عبر إسعاف عالي التجهيز إلى مجمع الملك عبدالله الطبي يرافقها الفريق الطبي لاستكمال علاجها.