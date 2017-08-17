مركز يلملم.. طرق مقفلة ومعدات متوقفة - صحيفة صدى الالكترونية

يوسف حمد (صدى):

وقفت صدى على معاناة أهالي مركز يلملم مع عقبة شريان وعقبة السواري التي تربط مركز يلملم بمركز جدم.

وتحدث لـ ” صدى ” المواطن عبد العزيز الفهمي نيابة عن الأهالي، قائلاً: نعاني من وعورة الطريق بعقبة شريان والسواري التابعة لمواصلات غميقة وتحدث قائلاً طالبنا مواصلات غميقة أكثر من مرة بفك الطرق ولكن للأسف لم يتجاوبوا معنا.

وذكر أن معدات مواصلات غميقة بعقبة شريان متوقفة عن العمل أكثر من إسبوعين بحجة أن المعدات متعطلة وأبلغنا المواصلات بذلك وكان الرد من مواصلات غميقة أن السبب من السائقين.

وطالب الأهالي المسؤولين عبر صدى بالالتفات إلى معاناتهم وإنهائها بأسرع وقت.