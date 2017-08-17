الاهلي يتغلب على الفتح برباعية - صحيفة صدى الالكترونية

الاهلي يتغلب على الفتح برباعية
حقق الأهلي فوزاً على ضيفه الفتح، برباعية دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري جميل للمحترفين وجاءت أهداف الأهلي عن طريق عمر السومة (28)، وهدف ذاتي سجله مدافع الفتح بالخطأ في مرماه (37)، وفيتفا (41)، وعبدالله مجرشي (69).
وحصد الأهلي أول 3 نقاط في المسابقة، بعد خسارته بالجولة الأولى على يد الاتفاق، فيما خسر الفتح للمرة الثانية على التوالي، بعد هزيمته أمام التعاون.
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 10 دقائق
الف الف الف الف مبروك للملكي الاهلي
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3622 ] نشر منذ 1 دقيقة
لافاز الاهلي تنام الارض مبسوطة العشب سر ابتسامتها وفرحتها يا قصة المجد لا جاب الفخر شوطه يا بداية انواع عشقي يا نهايتها😊💚 الله يرحمك يا مساعد😊