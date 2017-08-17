الاهلي يتغلب على الفتح برباعية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

حقق الأهلي فوزاً على ضيفه الفتح، برباعية دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري جميل للمحترفين وجاءت أهداف الأهلي عن طريق عمر السومة (28)، وهدف ذاتي سجله مدافع الفتح بالخطأ في مرماه (37)، وفيتفا (41)، وعبدالله مجرشي (69).

وحصد الأهلي أول 3 نقاط في المسابقة، بعد خسارته بالجولة الأولى على يد الاتفاق، فيما خسر الفتح للمرة الثانية على التوالي، بعد هزيمته أمام التعاون.