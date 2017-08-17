 ⁠⁠⁠⁠⁠القحطاني: الغمة ستنجلي قريبا - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠القحطاني: الغمة ستنجلي قريبا

⁠⁠⁠⁠⁠القحطاني: الغمة ستنجلي قريبا
نايف السالم(صدى):

أكد سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، أن الغمة ستنجلي قريبا عن الخليج، مستشهدا بالآية الكريمة ” إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ” ، مدشنا هاشتاج القائمة السوداء للذين يعملون على دعم الإرهاب وزرع الفتنة.

وطالب القحطاني خلال سلسة تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر، بوضع أسماء الإرهابيين ومموليهم وداعميهم بالقائمة السوداء، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حساب عسير وملاحقة من الدول لكل مرتزق يوضع اسمه بالقائمة.

وأضاف: ” المملكة وأشقاؤها إذا قالوا فعلوا، وهذا وعد ” .

واستشهد بالآية القرآنية ” لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ” ، قائلا: ” وبفتح مكة أمر الرسول في نفر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 43 دقيقة

إن شاء الله …الله كريم..

كنا متفائلين ولا زلنا كذلك….

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