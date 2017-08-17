⁠⁠⁠⁠⁠الطب البديل يحذر من الحجامة للأطفال ومرضى السرطان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام الحجامة للأطفال أقل من 12 سنة ولعدد من الحالات المرضية، وذلك من أجل تجنب المخاطر التي قد تنتج من ورائها.

وأوصى المركز من أجل تجنب المخاطر التي قد تنتج عن الحجامة بأن لا تستخدم للأطفال أقل من 12 سنة، ومرضى السرطان، والمصاب بالفشل الكلوي الحاد أو المزمن.

وأضاف أنه يجب تجنبها لمن يُجري غسيل الكلى، ومريض الفشل الكبدي، ومرضى الهيموفيليا، ومتلازمة فون ولي برانت، ومن لديه جهاز تنظيم ضربات القلب، ودوالي الساقين؛ مباشرة.