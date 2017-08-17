 ⁠⁠⁠⁠⁠الطب البديل يحذر من الحجامة للأطفال ومرضى السرطان - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 17

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ⁠⁠⁠⁠⁠الطب البديل يحذر من الحجامة للأطفال ومرضى السرطان

⁠⁠⁠⁠⁠الطب البديل يحذر من الحجامة للأطفال ومرضى السرطان

⁠⁠⁠⁠⁠الطب البديل يحذر من الحجامة للأطفال ومرضى السرطان
طلال الغامدي(صدى):

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام الحجامة للأطفال أقل من 12 سنة ولعدد من الحالات المرضية، وذلك من أجل تجنب المخاطر التي قد تنتج من ورائها.

وأوصى المركز من أجل تجنب المخاطر التي قد تنتج عن الحجامة بأن لا تستخدم للأطفال أقل من 12 سنة، ومرضى السرطان، والمصاب بالفشل الكلوي الحاد أو المزمن.

وأضاف أنه يجب تجنبها لمن يُجري غسيل الكلى، ومريض الفشل الكبدي، ومرضى الهيموفيليا، ومتلازمة فون ولي برانت، ومن لديه جهاز تنظيم ضربات القلب، ودوالي الساقين؛ مباشرة.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *