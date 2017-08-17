روسيا: الهجوم العسكري ضد كوريا الشمالية يؤدي إلى مأساة هائلة - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن هجوما عسكريا ضد كوريا الشمالية سيؤدى الى ” مأساة هائلة ” و ” خسائر فادحة في صفوف المدنيين ” .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا فى تصريحات صحفية، إنه يتعين على جميع الأطراف المعنية في شبه الجزيرة الكورية ضبط النفس ومنع الوضع من الوصول إلى ” نقطة اللاعودة ” ، مشيرة إلى أنه لا بديل عن تسوية سلمية للتوتر بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وتحاول روسيا والصين التوصل الى اتفاق سلام يقضي بأن توقف كوريا الشمالية برنامجها للأسلحة النووية، مقابل وقف كوريا الجنوبية المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة.