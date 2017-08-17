داعش يتبنى هجوم برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، حادث الدهس الذي وقع اليوم في مدينة برشلونة الإسبانية.

واستهدف الحادث تجمعاً لعشرات الأشخاص بوسط مدينة برشلونة الإسبانية، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الاقل وإصابة آخرين.

وأعلن مصدر رسمي في حكومة كاتالونيا، أن 13 شخصاً قتلوا، وأصيب 50 آخرون في عملية دهس شاحنة صغيرة حشداً في شارع يشهد كثافة سياحية كبرى في برشلونة، الخميس.

وأعلنت شرطة كاتالونيا الإقليمية في شمال شرق إسبانيا، اعتقال شخص في أعقاب الدهس، فيما تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن مقتل أحد منفذي الهجوم بتبادل إطلاق النار مع الشرطة.