مقتل أب وابنه في ظروف غامضة جنوب الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل خاص(صدى):

لقى أب خمسيني وابنه العشريني مصرعهما إثر إصابتهما بطلقات نارية، اليوم، جنوب العاصمة الرياض.

ووفقا لمصادر ” صدى ” ، فإن الاهالي لاحظوا تواجد الجهات الأمنية قبيل المغرب وعمل طوق أمني حول المنزل الذي وقعت به الجريمة، مشيرة إلى أنه لم يتضح حتى الآن أسباب الجريمة، أو دوافعهما ولا منفذها.

من جانبها، تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها وتحرياتها حول الحادثة .