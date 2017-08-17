 مقتل أب وابنه في ظروف غامضة جنوب الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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مقتل أب وابنه في ظروف غامضة جنوب الرياض

مقتل أب وابنه في ظروف غامضة جنوب الرياض
سعيد العجل خاص(صدى):

لقى أب خمسيني وابنه العشريني مصرعهما إثر إصابتهما بطلقات نارية، اليوم، جنوب العاصمة الرياض.

ووفقا لمصادر ” صدى ” ، فإن الاهالي لاحظوا تواجد الجهات الأمنية قبيل المغرب وعمل طوق أمني حول المنزل الذي وقعت به الجريمة، مشيرة إلى أنه لم يتضح حتى الآن أسباب الجريمة، أو دوافعهما ولا منفذها.

من جانبها، تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها وتحرياتها حول الحادثة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 48 دقيقة

لا حول ولاقوة الا بالله نسئل الله السلا مه والعفوا والعا فيه

[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يكفينا ..

[ عدد التعليقات: 32315 ] نشر منذ 18 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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