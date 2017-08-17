إيقاف رئيس سبورتينج لشبونة 6 أشهر لواقعة البصق - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أوقف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، رئيس نادي سبورتينج لشبونة، برونو دي كارفاليو، ستة أشهر، لبصقه في وجه رئيس نادي أروكا المحلي كارلوس بينيو، في واقعة تعود إلى نوفمبر 2016.

وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد في بيان ليل الأربعاء، إيقاف دي كارفاليو ستة أشهر، وبينيو 20 أسبوعا، على خلفية مشادة بينهما في النفق المؤدي إلى غرف الملابس، بعد مباراة الفريقين في السادس من نوفمبر 2016، والتي فاز فيها فريق العاصمة سبورتينج 3-صفر على نادي أروكا ومقره في شمال البلاد.

واعتبر سبورتينج ان العقوبة ” غير عادلة ” و ” غير متناسبة ” مع حجم القضية، مؤكدا نيته استئناف القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي.