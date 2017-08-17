ضبط 31 مخالفة توطين وعمل تحت أشعة الشمس - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ضبط مكتب عمل محافظة المجمعة، خلال الحملات التفتيشية، 31 مخالفة لنظام العمل ، منها مخالفتان لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات، و 29 مخالفة لقرار تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وينص القرار على منع تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس المباشرة ما بين الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 3:00 عصراً خلال الفترة الواقعة بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي.

وأكد مدير المكتب سعد الهدباني أن الحملات التفتيشية مستمرة ومتواصلة وستشمل جميع الانشطة التجارية والمحال والمنشآت بالمحافظة للتحقق من التزام أصحاب المحلات بكل القرارات المنظمة لسوق العمل.