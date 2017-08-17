بالفيديو.. طفل السفير الأسترالي بتركيا يحرجه في مراسم التسلم الرسمية - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تسبب ابن السفير الأسترالي الجديد لدى أنقرة، مارك إينيس براون، في موقف محرج أثناء مراسم تسليم أوراق اعتماده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ودخلت زوجة السفير تحمل ابنهما مع طاقم السفارة الجديد لتقديم أوراق اعتماده، لكن الطفل كان غاضبًا ويبكي.

وحاولت والدته تهدئته والسيطرة على غضبه، ما دفع مرافقي أردوغان لإهدائه لعبة للانشغال بها.

وخلال التقاط الصورة التذكارية بعد تقديم أوراق اعتماد السفير، استمر الطفل بحالة الشغب والبكاء، الأمر الذي أثار ضحك الحاضرين.