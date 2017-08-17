⁠⁠⁠⁠⁠تنظيم الحمدين يوجه إعلامه بتشويه صورة المملكة في خدمة الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وجه تنظيم الحمدين بفتح جبهة إعلامية وتشويه صورة المملكة في خدمة الحجاج خلال موسم الحج، تنفيذا لخطتهم ومساعيهم الدءوبة الفاشلة نحو تدويل المشاعر المقدسة، متناسين عن عمد ما تفعله المملكة مع الحجاج القطريين من استقبال وحسن ضيافة.

وكانت قطر وضعت اسم الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، على قوائم ترقب الوصول، بعد وساطته الناجحة مع القيادة في المملكة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وجه بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني .

كما وجه – حفظه الله – بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة .