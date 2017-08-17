تخريب رسومات فنانات حائل - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

طالت يد التخريب والعبث اللوحات التي رسمتها مجموعة من الرسامات في مرسم انشأته ادارة منتزه السمراء بمنطقة حائل.

من جانبها، أصدرت جمعية الفنون بالمنطقة، بيانا أكدت فيه على فتح ابوابها للجميع افراد ومجموعات للانضمام تحت مظلة الجمعية وأن تخريب الأعمال الفنية الذي حدث في منتزه السمراء عمل لا ترضاه الجمعية.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام بجمعية الثقافة والفنون بحائل عبدالعزيز السليم: إن من ضمن أنشطة الجمعية حاليا مرسم حر في القرية المائية، وفرت فيه الجمعية كل التجهيزات والأدوات والخامات مجانا للفنانين والفنانات التشكيلين مجانا، واتفقت الجمعية مع إدارة القرية المائية على دخول المشاركين في برامجها مجانا بلا رسوم دخول.‬

وأشار إلى أن تخريب الأعمال الفنية الذي حدث في منتزه السمراء عمل لا ترضاه الجمعية ، مبيناً أن التخريب وقع في مرسم آخر ليس تحت مظلة الجمعية، وأن المرسم الذي حدث فيه التخريب تحت تنظيم إدارة منتزه السمراء.