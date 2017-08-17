وزيرة الهجرة المصرية: نصف المصريين بالخارج في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

وزيرة الهجرة المصرية: نصف المصريين بالخارج في المملكة
أكّدت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، أن عدد المصريين المتواجدين بالمملكة بلغ 4 ملايين مصري، مشيرة إلى أن عدد المصريين المسجلين بخارج القطر المصري يبلغ 8 ملايين، نصفهم تقريبًا في المملكة.
وقالت الوزيرة المصرية إن العدد ربما يكون أكبر من 8 ملايين، وقد يبلغ 11 مليونًا، لأن هناك أعدادًا غير مسجلة بوزارة الخارجية.
وأضافت نبيلة مكرم، أن الحصة الأكبر من المصريين بالخارج في المملكة، بنسبة 30 إلى 50% من إجمال عدد المصريين بالخارج، تليها دولة الكويت.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 10 دقائق
بالتأكيد … ليس لدي أدنى شك…