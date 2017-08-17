وزيرة الهجرة المصرية: نصف المصريين بالخارج في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكّدت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، أن عدد المصريين المتواجدين بالمملكة بلغ 4 ملايين مصري، مشيرة إلى أن عدد المصريين المسجلين بخارج القطر المصري يبلغ 8 ملايين، نصفهم تقريبًا في المملكة.

وقالت الوزيرة المصرية إن العدد ربما يكون أكبر من 8 ملايين، وقد يبلغ 11 مليونًا، لأن هناك أعدادًا غير مسجلة بوزارة الخارجية.

وأضافت نبيلة مكرم، أن الحصة الأكبر من المصريين بالخارج في المملكة، بنسبة 30 إلى 50% من إجمال عدد المصريين بالخارج، تليها دولة الكويت.