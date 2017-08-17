بالفيديو.. جولة في حصن مسادا الأثري بفلسطين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يعتبر حصن مسادا أو مسعدة بالعربية هو حصن قديم شهد الحرب اليهودية الرومانية الأولى تم بناؤه منذ مئات السنين ، ويأتيه الآلاف سنويا لزيارة كموقع أثري هام خاصة بالنسبة للصهاينة لما شهده الحصن من معاناة ومآساي لهم .

حيث قام شاب بنشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب ، يقوم به في جولة داخل حصن مسادا او مسعدة بالعربية ، موضحا تضحيات اليهود ضد الرومانيين .

وتحدث الشاب عن نشأة الحصن منذ عهد الملك هيردوس في نهاية القرن الاول من الميﻻد ويطل على البحر الميت بفلسطين .

مؤكدا على ان مسادا رمزا وطنيا ومثالا لبطولة اليهود في الحرب من اجل بلادهم واصبح شعارهم ” لن تسقط مسادا ثانية ” من أشهر الشعارات الوطنية التي يرفعها الصهيونييون .

الجدير بالذكر ان حصن مسادا او مسعدة بالعربية شهد مقتل الآﻻف من اليهود حيث انه عقب وصول الرومانيون الي جبل مسادا قاموا بقتل عدد من اليهود وسبوا نسائهم وبنوا الحصن وتحصنوا به ، وفي احد الايام تجمع اليهود واغفلوا الرومانيين عقب ان تمكنت نساء اليهود من سكرهم بشرب الخمر ، وهجم عليهم اليهود وقاموا بقتلهم .

وللانتقام قام الرومانيون بحصارهم داخل الحصن وقتل جميع اليهود خارج الحصن وظلوا في حصارهم لليهود حتي 7 سنوات مات خﻻلها 4 آﻻف يهودي من الامراض والجوع وعشرون الفا آخرين من نيران مجانيق الرومان حتى اقدم باقي اليهود على الانتحار الجماعي .