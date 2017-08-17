مقتل مسؤول عمليات " داعش " في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قتل مسئول عمليات تنظيم ” داعش ” الإرهابي، اليوم الخميس، في حوض منطقة المطيبيجة الواقعة بين ديالى وصلاح الدين بقصف قوي.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، إن مسئول عمليات ” داعش ” في المطيبيجة المدعو ” أبو أحمد التراك ” وثمانية من مرافقيه قتلوا بقصف جوي استهدف موقعا للتنظيم في المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وأضاف الحسيني، أن التراك يعد مسئول عمليات داعش في المطيبيجة منذ سنوات، وهو من القيادات المهمة التي كانت متابعة من قبل الفرق الاستخباراتية، ويمثل قتله ضربة قوية للتنظيم.