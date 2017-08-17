⁠⁠⁠⁠⁠الجبيل تستضيف البطولة التنشيطية للتايكوندو - صحيفة صدى الالكترونية

محمد السعران(صدى):

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات بطولة الشرقية التنشيطية المفتوحة للتايكوندو على كأس متجر تايكون الشرقية أن موعد إقمة البطولة سيكون ـ بمشيئة الله ـ يومي الخميس والجمعة 24_25 أغسطس الجاري في الصالة الرياضية بنادي الجبيل حسب اللائحة المعلنة لتلك البطولة تحت إشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية والاتحاد السعودي للتايكوندو .

ومن جانبه أوضح مدير البطولة مازن الكيفي بأن هذه البطولة تعد إعداداً مميزاً للموسم الرياضي القادم فيما وجّه شكره لمكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية وللاتحاد السعودي للتايكوندو وإدارة نادي الجبيل على تعاونهم في إقامة هذه البطولة متمني نجاحها وتحقيق الهدف من إقامتها .