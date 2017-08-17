⁠⁠⁠⁠⁠" عمود صحفي " يقيل وزيرة العمل بحكومة الظل في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

استقالت سارة تشامبيون، وزيرة العمل فى حكومة الظل البريطانية، إثر تعليقات مثيرة للجدل حول عمود صحفى نشر لها بصحيفة ” ذا صن ” .

وكانت تشامبيون كتبت: ” تواجه بريطانيا مشكلة مع رجال باكستانيين بريطانيين يغتصبون الفتيات البيض ويستغلوهن ” .

وقد استقالت النائبة بالبرلمان عن روثرهام من موقعها كوزيرة ظل للعمل والمساواة، واعتذرت عن ” اختيارها غير الموفق للكلمات ” .

وكانت الصحيفة قد ذكرت فى وقت سابق، أن فريقها وافق تماما على نشر هذه المادة التى تتعلق بسوء معاملة الأطفال.

وقالت تشامبيون: ” أعتذر عن الجريمة الناجمة عن الاختيار الفقير للغاية لمفردات المادة المنشورة يوم الجمعة الماضى بصحيفة ذا صن ” .

وأضافت: ” أنا قلقة من أن استمرارى فى مجلس وزراء الظل، من شأنه أن يصرف الناس عن القضايا الحاسمة حول حماية الطفل، وهى المهمة التى كرست حياتى السياسية برمتها لأجلها، ولذلك، فمن المؤسف أن أعرض استقالتى ” .

وقال زعيم حزب العمل جيريمى كوربين إنه قبل الاستقالة، ويتطلع إلى العمل معا فى المستقبل.