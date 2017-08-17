وفاة مريضة عند إسعافها بمتهور في بلسمر - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تعرض اسعاف مستشفى النماص العام لحادث مروري اثناء نقل مريضة تبلغ من العمر 90 عام كانت منومة بمستشفى النماص وتعاني من وجود نزيف بالدماغ وتم قبول حالتها في قسم المخ والاعصاب بمستشفى عسير المركزي واثناء نقلها بالإسعاف تعرضوا لحادث مروري من قبل سيارة كانت عاكسة لاتجاه السير مما تسبب في الحادث.

ونتج عن الحادث حالتي وفاة وعدة إصابات حيث توفيت المريضة ووفاة شاب صغير يبلغ 15 عام كما تعرض شاب يبلغ من العمر 17 عام من الطرف الاخر للحادث لإصابات متوسطة وحالته مستقرة.

كما أصيب سائق الإسعاف بكسر في عظمة قصبة الساق الأيمن وحالته مستقرة واصابة الممرضة بتمزق في الطحال من الدرجة الأولى وحالتها مستقرة الى جانب تعرض مرافقي المريضة لإصابات حيث تعرض ابنها لتمزق في الكبد من الدرجة الأولى وحالته مستقرة وتعرضت ابنة المريضة لكدمات متفرقة وحالتها مستقرة وفي الطرف الاخر.