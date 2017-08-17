⁠⁠⁠⁠⁠مقتل 16 شخصًا في هجمات لطالبان بأفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

قتل 16 شخصًا على الأقل، اليوم الخميس، في أنحاء أفغانستان خلال هجمات منفصلة لمقاتلي طالبان خلال 24 ساعة الماضية.

ويوسع المقاتلون الإسلاميون الذين حكموا البلاد حتى عام 2001 من قبضتهم على البلاد التي تدمرها الحرب منذ انتهاء المهمة القتالية لقوات حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” في ديسمبر عام 2014 وهو ما يستنزف بشدة من قدرات قوات الأمن على مواجهته.

وقال مدير شرطة إقليم أروزجان عبدالقوي عمري، إن 4 من رجال الشرطة قتلوا بعدما أغارت طالبان على نقطة تفتيش في الإقليم الواقع بجنوب البلاد.

وأكد أن نقطة التفتيش ظلت تحت سيطرة مسلحي طالبان لساعتين قبل أن تستردها القوات الأفغانية مرة أخرى.

من ناحية أخرى، قتل 5 من رجال الشرطة عندما هاجمت طالبان حاجزهم الأمني في إقليم زابول الجنوبي، في وقت متأخر من، أمس الأربعاء، حسبما قالت عضو المجلس المحلي للإقليم، فوزية يونس كاكار عضو، وقالت إن الحادث وقع على الطريق السريع كابول – قندهار.

وأكدت كاكار هجوم طالبان على حاجز آخر في مقاطعة شمولزاي الحدودية، غير أنها لم تتمكن من تحديد عدد القتلى.