وزير الحرس يمنح نوط الشجاعة للمشاركين بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

وجّه وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، بمنح نوط الشجاعة لعدد من الضباط المشاركين بالحد الجنوبي، تقديراً لما قدموه من أعمال بطولية وتضحيات وبسالة دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومقدراته.

وسلم قائد قوات الحرس الوطني بمنطقة نجران، اليوم، شهادات الأنواط للضباط.