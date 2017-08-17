وزير الحرس يمنح نوط الشجاعة للمشاركين بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الحرس يمنح نوط الشجاعة للمشاركين بالحد الجنوبي
وجّه وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، بمنح نوط الشجاعة لعدد من الضباط المشاركين بالحد الجنوبي، تقديراً لما قدموه من أعمال بطولية وتضحيات وبسالة دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومقدراته.
وسلم قائد قوات الحرس الوطني بمنطقة نجران، اليوم، شهادات الأنواط للضباط.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7079 ] نشر منذ 1 ساعة
فدييييتهم😍يستاااااهلون جنودنا البواسل الأشاوس درع الوطن تحية✋🏼
لجميع جنودنا ف جميع القطاعات العسكرية🇸🇦🌹
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10435 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون 👍