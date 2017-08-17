الفيفا يعلن قائمة جائزة أفضل مدرب في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” الستار عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2017 وسيتنافس على الجائزة 12 مدرباً هم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، والثلاثي الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، وكارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الألماني، وأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي.

كما ضم الفيفا إلى سباق المنافسة على جائزة المدرب الأفضل الثنائي الإسباني لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق، وبيب جوارديولا مدرب فرق مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما شهدت قائمة المتنافسين وجود البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي ومواطنه ليوناردو جارديم مدرب موناكو الفرنسي، والأرجنتينيين دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد الإسباني، وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي، إلى جانب الألماني يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، فضلاً عن البرازيلي أدينور ليوناردو «تيتي» مدرب المنتخب البرازيلي.