مدرب النصر: عالجنا ملاحظات الفيصلي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

شدد مدرب النصر ريكاردو غوميز على أهمية مواصلة فريقه للانتصارات في منافسات الدوري وقال في حديث له عن مباراة الاتفاق من الأمور الجيدة ان تكون البداية بفوز بنقاط ثلاث لأن في ذلك دافع معنوي للاستمرار ورغم الفوز الا اننا لم نعمل المطلوب منا حتى الآن فأمامنا عمل كبير وما دونته من ملاحظات على اداء الفريق سوء في المباريات الودية او في مباراة الفيصلي يؤكد انه يلزمنا عمل كبير لنصل لما يرضينا.

واضاف مباراة الاتفاق مباراة قوية ومهمة قوية كون الاتفاق من الفرق التي استعدت جيداً ونجح في تحقيق بطولة تبوك الدولية كما انه فاز في الجولة الأولى امام الأهلي ولذلك علينا أن ندخل المباراة بكل جدية وبروح عالية تتطلع للفوز كما كنا في الشوط الأول من مباراة الفيصلي . وايضاً المباراة مهمة كونها تأتي قبل فترة التوقف ونحن حريصون على ان نحقق النقاط كاملة قبل التوقف .

وبين غوميز انه ركز في التدريبات الماضية على معالجة الملاحظات الفنية التي ظهرت في مباراة الفيصلي وقال شاهد للاتفاق عدة مباريات وكما ذكرت هو من افضل الفرق وسنكون جاهزين لمقابلته بكل همة واصرار على الكسب .