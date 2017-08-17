جالكا: المهمة صعبة أمام الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد الروماني كونستانتين جالكا المدير الفني للفيحاء أن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام الاتحاد خاصة بعد خسارة الفريقين في الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.

وقال جالكا في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس للحديث عن المباراة إن لديه مهمة صعبة، مشيرا إلى أنه جاء إلى الفيحاء من أجل صناعة فريق قوي، مؤكدا على جاهزية فريقه لمقارعة كل الكبار بدوري جميل.

وعن خوض الفيحاء أول مباراة بدوري جميل على ملعب قال جالكا :” الرسالة الوحيدة التي سنقدمها لجمهور الفريق في مباراته الأولى على أرضه هي الأداء المتميز ليواصلوا الحضور “.