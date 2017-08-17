لجنة حصر أموال الإخوان بمصر تتحفظ على ممتلكات 6 من أبناء القرضاوي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان بمصر، التحفظ على أموال 16 عنصرا جديدا من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية بينهم 6 من أبناء يوسف القرضاوي وهم:

عبد الرحمن يوسف عبد الله القرضاوى – محمد يوسف عبد الله القرضاوى – أسامة يوسف عبد الله القرضاوى – سهام يوسف عبد الله القرضاوى – علا يوسف عبد الله القرضاوى – أسماء يوسف عبد الله القرضاوى – هشام عبد العليم عبد الستار – حسام الدين على على خلف – هشام المرسى على المرسى – محمد اشرف أبو دوح عبد العال – احمد إبراهيم فؤاد الشوربجى – إبراهيم فؤاد محمد الشوربجى – احمد صبري عبد العاطى محمود – احمد محمود عادل محمد حسن – محمد احمد السيد إبراهيم – محمد يونس على إبراهيم يونس .

والتحفظ يشمل جميع الأموال وجميع الحسابات والارصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع ايا كان مسماها وجميع انواع الأسهم والاوراق والسندات المالية والاراضى والعقارات والاطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة .