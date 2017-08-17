قطر تضع الشيخ عبد الله آل ثاني على قوائم ترقب الوصول - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

وضعت السلطات القطرية، الشيخ عبد الله بن على آل ثانى، حفيد مؤسس دولة قطر، على قوائم ترقب الوصول، بعد استجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- لمناشدته، والسماح بدخول حجاج قطر عبر المنفذ البري دون تصاريح إلكترونية.

وكان نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان، استقبل الشيخ عبد الله بن علي في قصر السلام بجدة، وقدم الشيخ وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية.

وبحسب مصادر، فإن الشيخ عبد الله بن على آل ثانى يقيم الآن فى منطقة عرعر بالمملكة العربية السعودية.

يأتى هذا القرار الذى أصدرته الحكومة القطرية وأميرها تميم بن حمد، بعد الدور الذى لعبه حفيد مؤسس قطر عبر تواصله مع ديوان خادم الحرمين الشريفين، فى كشف أكاذيب الدوحة وما حاولت ترويجه من مطالب بتدويل المشاعر المقدسة.