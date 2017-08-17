⁠⁠⁠⁠فنون جدة تكرم فريق مسرحية الصندوق المجنون بحضور نجوم الفن - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كرمت لجنة المسرح، بجمعية الثقافة والفنون بجدة فريق عمل مسرحية ” الصندوق المجنون ” ، بحضور نجوم الفن من بينهم الفنان الكبير محمد بخش والفنان عبدالله الصايغ وعدد من الإعلاميين وبحضور جماهيري كبير.

وتناولت أحداث المسرحية مجموعة من المجانين في مصحة نفسية يبحثون عن وسيلة مسلية لزميلهم الحزين، ما جعلهم يشاهدون التلفاز الذي رمز له بالصندوق المجنون، وبعد أن شاهدوا فيه لقطات من الأخبار تتضمن أحداث التفجيرات والقتل والنحر والإبادة، تأكدوا أن ما يحدث في خارج المصحة النفسية هو الجنون بعينه.

المسرحية من تأليف فواز العتيبي، وإخراج صالح إمام، وتمثيل هاني باسلامة، زكريا البشير، علاء الدين بخض، احمد حنيفة، راشد الراجحي، نمي الشريف، انس خياط، وخالد المالكي، وإشراف عام مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الدكتور عمر الجاسر.

وفي نهاية العرض قام الفنان محمد بخش بتقديم شهادات الشكر لفريق العمل على مشاركته في نشاط الجنادرية المسرحي بالطائف للعام ١٤٣٨هـ.

وأشاد الفنان محمد بخش بالجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الثقافة والفنون ممثلة في لجنة المسرح وعلى اهتمام لجنة المسرح بإعطاء الفرصة لتبني الشباب وإعطائهم فرص للعمل على خشبة المسرح.

كما طالب بتصوير الأعمال حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين للاستمتاع بها، معبرا عن سعادته بالعناصر الشابة .

وأعرب الفنان عبدالله الصائغ مستشار جمعية الثقافة والفنون عن سعادته الغامرة بهذا النجاح الكبير الذي حققه فريق العمل، قائلا: ” هذا ليس بغريب على جمعية الثقافة والفنون فهي دائماً خلاقة للمواهب الشابة وسعيد جداً بهذه الهواهب الشابة وبالمشاركة مع فريق العمل ” .

من جهة أخرى، قدم الدكتور عمر الجاسر مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، الشكر لفريق العمل على هذا النجاح والتميز وجميع الحضور من فنانين وإعلاميين، مشيدا بمخرج العمل صالح إمام.

كما أكد في ختام كلمته أن الجمعية تفتح ابوابها للجميع وتتبنى جميع المواهب وتقدم لهم كل العون والمساعدة لخدمة الوطن الغالي.