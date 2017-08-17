الأزهر يحذر من تحركات جديدة للجماعات الإرهابية لإيقاع الأبرياء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

حذر مرصد مكافحة التطرف، التابع للأزهر الشريف، من تحركات جديدة للجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة لإيقاع أكبرِ عددٍ ممكن من الضحايا الأبرياء.

وأوضح مرصد مكافحة التطرف، في بيان، اليوم، أن وسائل جديدة ستلجأ التنظيمات المتطرفة إليها، لاسيما داخل دول أوروبا عقب دعوة تنظيم ” القاعدة ” أنصارَه ببريطانيا لاستهداف سِكَكِ حديدِ المملكة؛ لإحداثِ أكبرِ خسائرَ ممكنةٍ، وزعزعة استقرار المنطقة بالكامل.

وأشار مرصد مكافحة التطرف، إلى أن مجلةٌ تابعةٌ لتنظيم ” القاعدة ” ، تصدر باللغة الإنجليزية، نشرت مقالاً لفتت فيه إلى أن تأمين آلاف من الكليومترات في المملكة المتحدة ” مستحيلٌ عملياً ” ، وأن الهجماتِ ستتسبب في خسائرَ فادحةٍ ودمار هائل، وسيكون ذلك ممكناً وسهلاً باستخدام ” أَداةٍ ” توضع على القضبان الحديدية؛ لتجعل القطار ينحرف عن مساره مُسبّبا ذلك الدمار الكبير.

وأضاف مرصد مكافحة التطرف، أن التنظيم شرَح كيفيةَ صُنْعِ ” أَداةِ انحراف ” ، وقال إن أيَّ هجماتٍ ستُجبِر الحكوماتِ على فرْضِ إجراءاتٍ أمنيّة مُشدَّدة على المسافرين بالسكك الحديدية على غِرار المطارات.

وذَكرت الصحيفة البريطانية ” تليجراف ” ؛ أن أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية تأخذ التهديد على مَحمل الجدّ، ويعملان بشكلٍ وثيق لمكافحته.

كما ذكرت صحيفة ” إكسبريس ” ؛ أن دعوة تنظيم ” القاعدة ” لشنِّ هجماتِ ” الذئاب المنفردة ” على القطارات في أوروبا سوف تُشجّع أتباعه في أوروبا وأمريكا على ارتكابِ نوع جديد من العمليات الإرهابية على السكك الحديدية، وهو النوع الذي يَصعُب اكتشافه ومواجهته قبل وقوعه.

وحذّر مرصد مكافحة التطرف، من هذا النوع الجديد من عمليات ” الذئاب المنفردة ” التي قد تطال دول الغرب والشرق، ودعا الشبابَ المسلم إلى عدم الانسياق وراء تلك المخططات المتوحشة التي تخالف جميع الأديان.