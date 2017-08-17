خدمات مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

في إطار المشاريع والخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أفادت وزارة الحج والعمرة بأن المملكة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لكافة فئات الحجاج.

وقدمت الوزارة تسهيلات لحركة ذوي الإعاقة داخل المشاعر عن طريق تخصيص مربعات معينة لكل مؤسسة من المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ومؤسسات حجاج الداخل بحيث تكون تلك المربعات في مناطق مستوية يسهل الوصول إليها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما خصصت شركات نقل الحجاج عددا من الحافلات تحتوي على كافة التجهيزات المتعلقة بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاعر المقدسة.

وألزمت مكاتب شئون الحج بتزويد وزارة الحج والعمرة بأعداد الحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة في وقت مبكر كل عام، ليتم الاستفادة منها في الدراسات اللازمة بهذا الخصوص.