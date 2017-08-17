مهرجان بلجرشي يلغى عرضا بعد اعتراض سيدة على الموسيقى - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

أدى اعتراض إحدى السيدات الحاضرات في مهرجان بلجرشي بمنطقة الباحة على عرض “ اللعب بالنار ” إلى إيقافه وإبداله بمسابقات ومسرح مفتوح من قبل المنظمين الذين أكدوا أن فعاليات المهرجان مستمرة في مواعيدها المعلن عنها سابقاً.

وعلق محافظ بلجرشي سفرالغامدي قائلا: قامت إحدى السيدات الحاضرات بالتهجم على مشرف المهرجان، واعترضت على العرض والموسيقى المصاحبة؛ مع العلم بأنه لا يوجد موسيقى بل مؤثرات صوتية.

فيما قال مصدر من إدارة المهرجان إن التفاعل كان كبيراً مع عرض “ النفث في النار ” ، ولكن اعتراض السيدة أغضب بعض حضور المهرجان الذين أكدوا أنهم قطعوا المسافات البعيدة لحضور الفعالية التي اختصرت كثيراً نزولاً على رغبة المواطنة.

الجدير ذكره أن مهرجان صيف الباحة عموماً وبلجرشي خصوصاً كان متميزاً هذا العام؛ لفعالياته المتعددة والتي تلبي رغبات مختلف المراحل العمرية، ولاقى حضوراً جماهيرياً زاد على 18 ألف زائر في بعض فعالياته.